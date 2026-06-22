<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೂಲತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶತಮಾನದ ಬಳಿಕವೂ ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ಸಂಘ ಬದುಕಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತಾಂತರ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ನಂತಹ ಪಿಡುಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯಲೇಬಾರದು, ಆದರೆ ಅದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯದಂತೆ ನಾವೇ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಲವ್ ಜಿಹಾದ್, ಮತಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಸಂಘದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಅದುವೇ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳು ಅವನತಿಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಉಳಿಯುವುದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಮತಾಂತರ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು’ ಎಂದು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಚಾಲಕ ಡಾ.ಶಾಂತಯ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-25-746790888</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>