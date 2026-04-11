ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ: 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ–ಎಡಿಸಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ: 'ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜನಗಣತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಗಣತಿದಾರರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಏ.16ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಗಣತಿ ಎಂಬುದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಜನರು ಈ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260411-25-2135035507