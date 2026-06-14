ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ‘ಥಿಯಾಸಫಿಯ ದಿವ್ಯತ್ರಯರು’ ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ನಗರದ ಎಸ್.ಯು.ಬಿ.ಎನ್.ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ‘ಥಿಯಾಸಫಿಯ ದಿವ್ಯತ್ರಯರು’ ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೊ.ಯು.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಥಿಯೋಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಶಾಖೆಯು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 1904 ಜೂನ್ 10ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಥಿಯೋಸಫಿ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಗಳೆಂದರೆ ಹೆನ್ರಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಲ್ಕಾಟ್, ಮೇಡಂ ಬ್ಲಾವಟ್ಸಿಕ್ಸ್ಕಿ. ಡಾ.ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್ ಈ ಮೂರು ಜನ ಮಹನೀಯರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಯೇ ಈ ‘ಥಿಯಾಸಫಿಯ ದಿವ್ಯತ್ರಯರು’ ಕೈಪಿಡಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಥಿಯೋಸಫಿಯು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ, ಪ್ರೇಮ ಸಹೋದರತ್ವ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾರುವ ವಿಶ್ವಮತ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮತಗಳ ಸಾರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಖಜಾಂಜಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಸವರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ, ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ, ಜಂಬಾನಹಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಭೂಪಾಳ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಅಶೋಕ ಜೀರೆ, ಶರಣಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-25-1040661295</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>