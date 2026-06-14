ಹೊಸಪೇಟೆ ಟಿಎಂಎಇಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ: ಕರ್ನೂಲ್ನ ಜಯರಾಜ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದ ಟಿಎಂಎಇಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಿಜಿಎಂ ವಿನೋದ್ ಕಕಡೆ, ಹಿರಿಯ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ ಜಗದೀಶ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಿ.ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ, ಹಿರಿಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೆ.ಯೋಗ ಮುಖೇಶ್ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಉತ್ತೀರ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-25-32309270</p>