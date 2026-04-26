ವಾಸವಿ ವೃತ್ತ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ: ನಗರದ ಹಂಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಲ್ಲಿಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುವ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ 'ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ವೃತ್ತ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ವಾಸವಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಹಂಪಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾಸವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ಮೆನ್ ಬಜಾರ್ ಶ್ರೀ ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಕಳಸ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 9ಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನವರ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ, 9.15ಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ,9.30ಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಸಮರ್ಪಣೆ, 9.45ಕ್ಕೆ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ, 10ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಿಕೆಯರ ಪೂಜೆ,10.15ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀವಾಸವಿ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಪಠಣ, 10.45ಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ, 11ರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಮೈನ್ ಬಜಾರ್ ಶ್ರೀ ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಾಸವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>