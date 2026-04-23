ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ದಿನಾ ಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕ, ಬುಕ್ಕರು ಒಂದು ಭವ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಾದಿಮನಾಳ-ಹಾಲವರ್ತಿ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕಗುರುಫೀಠ ಶಾಖಾಮಠದ ಶಿವಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಇಂಗಳಗಿ ಹಲಿಜಂತಿ ಪೀಠದ ಮಾಳಿಂಗ ರಾಯ ಮಹಾರಾಜ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇಂಗಳಗಿಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಓಡೆಯರ್, ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯ್ಯಾಳಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇದ್ದರು. ಸಾಹಿತಿ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ವಕೀಲ ಟಿ.ಕೆ.ಕಾಮೇಶ, ಶಿಲ್ಪಾ ವಿಜಯಪುರ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಗರಾಜ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕ ಗಂಟೆ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಕಗುರುಫೀಠ ತಿಂಥಣಿ ಬ್ರಿಜ್ ಇದರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸಂಕಲಾಪುರ ಮಂಜುನಾಥ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-25-992208628