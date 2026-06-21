ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara

ಪೋಲಿಯೊ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಜೂನ್ 28ರಿಂದ ಜುಲೈ 1ರ ವರೆಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
vijayanagaraHosapete
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT