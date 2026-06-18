<p>ಹೊಸಪೇಟೆ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ನೀತಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಅದು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 20ರಂದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಐದು ಜಾಥಾಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಜಾಥಾಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಣ್ಣದಮನೆ, ಪೀರ್ ಬಾಷಾ, ವಿಶಾಲ್ ಮ್ಯಾಸರ್, ಸಣ್ಣ ಮಾರಪ್ಪ, ಸರ್ದಾರ್, ಹನುಮೇಶ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾರೇಶ್, ಚನ್ನಮ್ಮ, ದಿವ್ಯಾ, ದೀಪಿಕಾ, ಶೈನಜಾ, ಸದ್ದಾಂ, ಜಿಲಾನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-25-1367087296</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>