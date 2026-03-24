ಹೊಸಪೇಟೆ: ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಅಸಹಜ ಸಾವು, ಉಡ ಹಿಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಂಕರ ನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗವೊಂದು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ತಾಳೆ ಬಸಾಪುರ ತಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಜೀವಂತ ಉಡವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಂಬಾತ ಸೋಮವಾರ ಜೀವಂತ ಉಡವನ್ನು ತನ್ನ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆತನನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಡವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಉಡವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಬಳಿಕ ಕಾಡಿನ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಶಂಕರನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕೃಷ್ಣಮೃಗವೊಂದು ನಾಲಿಗೆ ಕಡಿದುಕೊಂಡು, ರಕ್ತ ಕಾರಿಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯರು ಅದರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸಿಎಫ್ ಟಿ.ಭಾಸ್ಕರ್, ಆರ್ಎಫ್ಒ ಕೌಶಿಕ್ ದಳವಾಯಿ, ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುಬಸವರಾಜ್, ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒಗಳಾದ ಜಿ.ಪ್ರತಾಪ್, ಎಚ್.ನಾಗರಾಜ್, ಬಿಎಫ್ಒ ಭರಮಪ್ಪ, ಯಂಕಪ್ಪ, ವಿಠ್ಠಲ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ರಾಮಣ್ಣ ಇತರರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.