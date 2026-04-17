ಯೋಗ, ಥೆರಪಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ– ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 19ಕ್ಕೆ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ: ಹಂಪಿಯ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರವು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರೀಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏ.19ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರವರೆಗೆ ನಗರದ ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಸಮೀಪದ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಥೆರಪಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಖ್ಯಾತ ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಪಿ.ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ 90367 56536 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-25-362415526</p>