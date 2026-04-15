ಹೊಸಪೇಟೆ–ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ: 8 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಕರಡಿ ಸಾವು

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹೊಸಪೇಟೆ–ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 67ರ ಭುವನಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಕರಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.

ರಾತ್ರಿ 9ರಿಂದ 9.20ರ ನಡುವೆ ಗಾದಿಗನೂರಿನಿಂದ ಭುವನಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದುದರಿಂದ ಕರಡಿಯ ಬಲಭಾಗದ ಎದೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಅದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸತ್ತಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರಡಿಯ ಕಳೇಬರವನ್ನು ಸುಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೌಶಿಕ್ ದಳವಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಕೌಶಿಕ್, ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್, ಉಪ ಅರಣ್ಯ ವಲಯಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಶ್ ಮಾಶೇಟ್ಟಿ, ಗಸ್ತು ಅರಣ್ಯಪಾಲಕರಾದ ಕೆ.ವೀರೇಶ್, ರವಿಚಂದ್ರ ಇತರರು ಸತ್ತ ಕರಡಿಯ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮಲಾಪುರ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ– 50ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆ.2ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಹನವೊಂದು ಗುದ್ದಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಾಜು ಐದು ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಕರಡಿ ಸತ್ತಿತ್ತು.