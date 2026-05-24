ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು: ಹೊಸಪೇಟೆ–ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾದಿಗನೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಮಾಡದೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ರಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ–ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಗಾದಿಗನೂರಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗದೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಕ್ಷಣ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಚರಂಡಿ ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಲಹೆ ಕೇಳದೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಅವಾಂತರ ಆಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗ: ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳ್ಳಾರಿಯತ್ತ ಮತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆಯತ್ತ ಸಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿಯೇ ಇದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಗಾದಿಗನೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಧರ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಂಗಿ ತಿಮ್ಮನಗೌಡ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬೀಜಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಕೆಲವಡೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಗಾದಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮಳೆ-ಗಾಳಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿವೆಮ ಧರ್ಮಸಾಗರ, ಭುವನಹಳ್ಳಿ, ಗಾದಿಗನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಕೊಟ್ಟೂರು, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಸಹಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಹಂಪಿ ಸಮೀಪದ ತುರ್ತಾ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ಕಾರಣ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಮಳೆನೀರು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಹತ್ತಾರು ಎಕರೆ ಬಾಳೆತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿಕ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.