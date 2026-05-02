‘ಜಾಗತಿಕ ಹಿಂಸೆ–ಬುದ್ದನ ಸಂದೇಶವೇ ಪರಿಹಾರ’

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 2,570ನೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದು, ಬುದ್ಧನ ಸಂದೇಶವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿಂದ ರವಾನೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಜೈ ಭೀಮ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ, ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣ, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಹರಿಹರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ವೃತ್ತ ತಲುಪಿತು. ಸಮೂಹ ಬುದ್ಧ ವಂದಿಸಲಾಯಿತು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 'ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ' ಎಂಬ ಪಠಣದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಬಣ್ಣದಮನೆ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ, ಬಿಇಒ ಶೇಖರಪ್ಪ ಹೊರಪೇಟೆ, ಸಾಹಿತಿ ಪೀರ್ ಬಾಷಾ, ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಜಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾವ್ನಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ್, ಮುತ್ತು ದೊಡ್ಮನಿ,ಬರ್ಮನಗೌಡ್ರು, ಜೆ. ಸಿ.ಈರಣ್ಣ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾಬು, ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಮುದುಕಪ್ಪ, ಸುನಿಲ್, ಹನುಮಂತ, ರಮೇಶ್, ಕೆ.ಸಿ.ಚಂದ್ರ, ಪಿಡಿಒ ಉಮೇಶ್, ಸಣ್ಣ ಮಾರಪ್ಪ, ಇಂತಿಯಾಜ್. ಸಜ್ಜಾದ್ ಖಾನ್, ವಿನಾಯಕ ಶೆಟ್ಟರ್, ನಾಗರಾಜ್, ಸ್ಲಂ ವೆಂಕಟೇಶ್, ವಿಶಾಲ್ ಮ್ಯಾಸರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>