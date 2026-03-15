<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದಾಗಿ ಗೃಹಬಳಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ತಪಾಸಣೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ, ಮನವರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕೆಲವೆಡೆಗಳಿಂದ ದೂರುಗಳೂ ಬಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಆಯಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಯಾಜ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ, ಬೇಕರಿಗಳಿಗೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಆಟೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಅನಿಲ ಸಿಲೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಢಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕೆಲವು ತಿಂಡಿ, ಊಟದ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಪೋಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಶನಿವಾರ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಪೋಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌ: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಅಲಭ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ತಿಳಿಯಿತು.</p>.<div><blockquote>ಗೃಹಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ</blockquote><span class="attribution">ರಿಯಾಜ್ , ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<h2>ಅಟೊ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್: ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ</h2><h2></h2><p>ಬಳ್ಳಾರಿ: ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎದುರಾಗಿರುವ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯ ಒಂದೊಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳೂ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ.</p><p>ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದೆಡೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ದಿನದ ದುಡಿಮೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಟೋಗಳ ಸಂಚಾರ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು, ‘ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ. ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು, ಕರೆತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p><p>‘ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ 2500–3000 ಆಟೋಗಳಿವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ’<br>ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೊಬ್ಬರು<br>ಹೇಳಿದರು.</p><p><strong>ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ: ಇನ್ನು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಬೆಣ್ಣೆದೋಸೆ ಹೊಟೇಲ್ಗಳು ದೋಸೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆನುವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಟೇಲ್ಗಳ ಎದುರು ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>