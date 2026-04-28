ಹೋಂ ಸ್ಟೇ: ಶಾಸಕ ರೆಡ್ಡಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹಂಪಿ ಮತ್ತು ಆನೆಗುಂದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೊಂದಲಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಸೋಮವಾರ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಹವಾಮ) ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಸಕ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕರ ಜತೆಗೆ ವಿಜಯನಗರ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅವರೂ ಇದ್ದರು. 'ಹವಾಮ' ಆಯುಕ್ತ ರಮೇಶ್ ವಟಗಲ್ ಅವರು ಹೋಂಸ್ಟೇ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಂಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ 'ಹವಾಮ'ಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಡುವ ವಿಚಾರವೇ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಅದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹವಾಮದ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಂದಾಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೋಂಸ್ಟೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಹ ಹವಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೋಂಸ್ಟೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ 'ಹವಾಮ' ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಆನೆಗುಂದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಂಸ್ಟೇ: ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆನೆಗುಂದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳಿವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಲು ಶಾಸಕರು, ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥರು ಕಚೇರಿಗ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹವಾಮ ಆಯುಕ್ತ ರಮೇಶ್ ವಟಗಲ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>