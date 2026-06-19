<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ಜೂನ್ 21ರಂದು ನಗರದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p><p>ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮಾನಸ ಅಕ್ಕ, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಡಾ.ಗುರುಬಸವರಾಜ್, ಡಾ.ಮುನಿವಾಸುದೇವರೆಡ್ಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಬಿ.ವಿ.ಭಟ್, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರೊ.ಎಫ್.ಟಿ.ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ರಾಜೇಶ್ ಕಾರ್ವಾ, ಅನಂತ ಜೋಶಿ, ಶ್ರೀಧರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಚಿಕಟ್ಟಿ, ಸತ್ಯಪ್ಪ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಾಸಿ, ನಾಗರತ್ನ, ಅಶೋಕ ಚಿತ್ರಗಾರ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p><p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ವಡಕರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ರಾಮಾ ಟಾಕೀಸ್, ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೇಜ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವೃತ್ತಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದ ರ್ಯಾಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.</p><p>ಜೂನ್ 21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು</p>