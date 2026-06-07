ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭ: ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸಾಹ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆತಿದೆ. </p><p>ಮಳೆಯ ಬಿರುಸು, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇನ್ನು ಬಿರುಸುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ.</p><p>ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 16.6 ಮಿ.ಮೀ.ಮಳೆ ಸುರಿಯಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ 5.3 ಮಿ.ಮೀ.ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಸುರಿದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶೇ 68ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು, ಇದೀಗ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p><p>ಮೇ 24ರಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಅಂದು ಗಾದಿಗನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ–ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. </p><p>ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯ ಕೆಲವೆಡೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು.</p><p>‘ಮಳೆ ಹಾನಿಯ ಕುರಿತು ಈಗಷ್ಟೇ ದೂರುಗಳು ಬರತೊಡಗಿವೆ, ನಗರದ ಚಿತ್ತವಾಡ್ಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿಲ್ಲ, ಹೊರವಲಯದ ಮಲಪನಗುಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತರೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ’ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ಎ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿತ್ತು: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸುರಿಯದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>