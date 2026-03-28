ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆ ಬಜೆಟ್ : ಗಾತ್ರ ₹122 ಕೋಟಿ, ಉಳಿತಾಯ ₹5.39 ಲಕ್ಷ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆಯ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಗುರುವಾರ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ₹122 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ₹5.39 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ ₹78.99 ಕೋಟಿ, ನಗರಸಭೆ ನಿಧಿ ₹34.87 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯ ₹9.10 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿಯದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ: ನಗರಸಭೆಯ ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ₹15.39 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ₹3 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಗರಸಭೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಬೊಟ್ಟುಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಕೊರತೆ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು.

ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ ₹80 ಲಕ್ಷ ಗುರಿ ಬದಲಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹36.54 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ₹75 ಲಕ್ಷ ಬದಲಿಗೆ ₹22.45 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಶುಲ್ಕ ₹1.80 ಕೋಟಿ ಬದಲಿಗೆ ₹59.04 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು.

ಒಳಚರಂಡಿ ಶುಲ್ಕ ₹2.95 ಕೋಟಿ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ (ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿ) ₹2 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಪ್ರೊ ರ್ಯಾಟ ₹1.80 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ನಗರಸಭೆಯಿಂದಲೇ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ನೀರು ಸಬರರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ (ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಸೇರಿ) ದುರಸ್ತಿ, ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ₹9.15 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2 ಸಾವಿರ ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ, ಬಿಡಾಡಿ ದನ, ಹಂದಿ, ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ₹15 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅನುದಾನ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ₹23.55 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಎನ್ಎಂಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ₹18.12 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದ ₹60 ಲಕ್ಷ ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 6ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಅನಿಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ ₹4 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ನೌಕರರ ವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ ₹13.98 ಕೋಟಿ, ಬೀದಿ ದೀಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ₹5.74 ಕೋಟಿ, ನೀರು ಸಬರರಾಜು ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಾಗಿ ₹8.7 ಕೋಟಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಮದ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು: ಶಾಸಕರ ಮೂಲಕ ದೊರೆತ ₹10 ಕೋಟಿ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ₹2 ಕೋಟಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗೋಡು ಎಸ್ಟಿಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ₹1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.₹67.79 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಆಸರೆ ತಾಣವನ್ನು ಕಾರಿಗನೂರು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಸಮೀಪ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ಸ