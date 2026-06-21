ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಮಯವಿಲ್ಲ

Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
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Politicsvijayanagarahospitaldk-shivakumar

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