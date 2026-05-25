ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಪೋಲೆಂಡ್ನ ವಾರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಮೇ 23ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ 15 ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ (17) ಅವರು ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಬ್ಜ್ಯೂನಿಯರ್ 74 ಕೆ.ಜಿ.ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಕ್ಟರಿ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವಲಿಬಾಷಾ ಅವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೇ 30ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, 160 ಕೆ.ಜಿ. ಭಾರ ಎತ್ತುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-25-1143339945