ಪುರಾಣ ಮಹಾಮಂಗಲ: ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಸಮೀಪದ ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರುಗಾದಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ಮಹಾ ಮಂಗಲದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 7ನೂತನ ವಧುವರರು ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಯುವ ಕೃಷಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊಟ್ಟೂರು ಬಸಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಾದಿಮಿನಾಳ್ ಹಾಲುವರ್ತಿ, ಮಾತಂಗ ಮಹಾಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಹಸಿರೀಕರಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಟೆ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಯ್ಯಾಳಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಧರ್ಮೆಂದ್ರಗೌಡ, ಎನ್.ಕೆ. ದೀಪಾಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎನ್.ಕೆ.ರಾಮು, ವಿ.ಕೆ.ಪಂಪಾಪತಿ, ಕಿನ್ನೂರಯ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-25-980971821</p>