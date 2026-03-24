‘ಮಾನವನಿಂದ ಮಾನವನ ಶೋಷಣೆ ಕೊನೆಯಾಗಲಿ’

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): 'ಮಾನವನಿಂದ ಮಾನವನ ಶೋಷಣೆ ಕೊನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಮತ್ತು ಎಐಡಿವೈಒ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಾಯಕರು ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಖದೇವ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಗುರು ಅವರ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಮಾರುತಿ ಕಾಲೊನಿ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯು.ಉಮಾದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ವಿಮುಕ್ತರಾದ ನಂತರ ಈ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟ ಸಮಾಜವಾದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ದಾಸ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ದೀಪ, ಅನಿಲ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮೀಪ ಎಐಡಿವೈಒ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನ ನಡೆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟಕ ಮರಬ್ಬಿಹಾಳ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಂದ ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ನಿರಂತರ ಯುದ್ಧಗಳು ಸಹಜವಾಗಿವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ಶೋಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟಕನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಬಸವನದುರ್ಗ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>