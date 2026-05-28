ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ: ಪ್ರಧಾನಿಯೂ ಭಾಗಿ, ಕಡೆಗಣಿಸದಿರಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): 'ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರೇ ಎರಡು ದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್.ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾಭಿಯಾನ–2026 ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಾಗೃತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಂತ ನೀರಿನಂತೆ, ಜಡತ್ವದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಹೊಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡದೆ, ಮೂಲೆಗುಂಪು ಆಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವೈಚಾರಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರದ, ಸಮಾಜದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪಕ್ಷದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕು. ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರ, ಪರಿಣಿತರ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುರಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು' ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ, ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಭಾರಿಗಳಾದ ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಹಪ್ರಭಾರಿ ಚನ್ನಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಹಡಗಲಿ ಶಾಸಕ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ, ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯ್ಯಾಳಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಬಲ್ಲಾಹುಣಿಸಿ ರಾಮಣ್ಣ, ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಗಾರು ಹನುಮಂತು, ವಿಜಯನಗರ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಪ್ರಭಾರಿ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಶಂಕರಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜನ ಗೌಡರು ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿವಿಧ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>