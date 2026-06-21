ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara

ಹೊಸಪೇಟೆ|250 ಹಾಸಿಗೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ಧ: CM ಬಂದರೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಲ್ಲ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ
ಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 5:25 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 5:25 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಿ.ಎಂ ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಗವಿಯಪ್ಪ ಸರ್ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ
ಡಾ.ಎನ್.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಶಾಸಕ
hospital

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT