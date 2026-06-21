ಹೊಸಪೇಟೆ|250 ಹಾಸಿಗೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ಧ: CM ಬಂದರೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಲ್ಲ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೂನ್ 25ರಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ನೂತನ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದರೂ, ನಗರದ ಜಂಬುನಾಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ 250 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅವರು ಅದೇ ದಿನ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ಉಪಕರಣವಷ್ಟೇ ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಉಪಕರಣ ಪೂರೈಸಿದವರೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಈಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇತರ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಇರುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗಲಾರದು. ಬೇರೊಂದು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಎಂ ಅವರ ಸಮಯ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗಿಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಗ್ಯ:</strong> ಈ ಬಾರಿಯ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಫೆಬ್ರುವರಿ 13ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಫೆ.13ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಪಕರಣಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅದು ಕೈಗೂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ:</strong> ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಸಹ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><blockquote>ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಿ.ಎಂ ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution"> ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ</span></div>.<div><blockquote>ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಗವಿಯಪ್ಪ ಸರ್ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಡಾ.ಎನ್.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಶಾಸಕ</span></div>.<p><strong>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ</strong> </p><p>‘ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ 400 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಕೊಡಲಾಗದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಡತ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಕನಿಷ್ಠ 250 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನಾದರೂ ನೀಡಿ ಎಂಬ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಎನ್.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>