ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ರೀತಿ ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆ ಶಂಕೆ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ (ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್) ಸಿಗುವ ಕೆಲವೊಂದು ಬಗೆಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಶಂಕೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪದ ಹಲವು ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಡಿ.ಸಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಔಷಧ ನೀಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯದ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಔಷಧ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿ.ಸಿ ಕವಿತಾ, 'ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಯಂತಹ ಔಷಧವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 1940ರ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿವರ್ಧಕ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ (ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್) ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಯವರು ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಯವರು ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಔಷಧ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಪಾಸಣೆ ಪರಿಣಾಮ: ಅಲಪ್ರಝೋಲಂ, ಬೂಪ್ರೆನೋರ್ಪಿನ್, ಕೊಡೈನ್, ಕ್ಲೋರ್ಡಿಯಾಝೊಪೊಕ್ಸೈಡ್, ಡಯಾಝೆಪಂ, ಮಿಡಾಝೊಲಂ, ನಿಟ್ರಾಝೆಪಂ, ಪೆಂಟಝೋಸೈನ್, ಟ್ರಮಡೋಲ್, ಟಪೆಂಟಡೋಲ್, ಝೋಲ್ಪಿಡೆಂ, ಕೆಫಿಕ್ಸೈಮ್, ಮೆಕ್ರೊಪೆನೆಂ, ಮೊಕ್ಸಿಫ್ಲೊಕ್ಸಸಿನ್ ಮೊದಲಾದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಎಎಸ್ಪಿ ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-25-1490859417</p>