ಕಳಪೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ವಿತರಣೆ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಹೊಸಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪುರ ರೈತರಿಗೆ ಕಳಪೆ ಬಾಳೆಗಿಡ ಪೂರೈಸಿದ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಗಿಡಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ರೋಗದ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ (ಕೆಪಿಆರ್ಎಸ್) ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆದಿತ್ಯ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಗಿಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹22ರಂತೆ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಾಳೆ ಸಸಿ ವೈರಸ್ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುವ ಮೊದಲೇ ಕಮರಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ನಶಿಸಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಸಿಗಳ ಹಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಾಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಗುಲಿದ ಕೃಷಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಸಂಘದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಕೃಷಿ ಲ್ಯಾಬ್ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ರೈತರು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೆಪಿಆರ್ಎಸ್ ಸಂಚಾಲಕ ಆನಂದ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಎನ್.ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ, ಚಂದ್ರು, ಕರೆಹನುಮಂತ ಕರಿಯಣ್ಣ, ನಬೀಸಾಬ, ಕಣಿಮಪ್ಪ, ಎ.ಸ್ವಾಮಿ, ದುರುಗಪ್ಪ, ಗಣೇಶ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>