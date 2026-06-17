ಹೊಸಪೇಟೆ| ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ: ಲಾಡ್ಜ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪದ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆಯನ್ನು ಬಯಲುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ಯು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರು ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಎಎಸ್ಪಿ ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು.</p><p>‘ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ನಡಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ವರು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಹ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರನ್ನು ಸಹ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಎಸ್ಪಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬರುವ ರೈತರು ಈ ಲಾಡ್ಜ್ನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ರೈತರು ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಹಣವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಯದೆ ಇಂತಹ ದಂಧೆಗೆ ಸುರಿಯುವುದು ಬಹಳ ಆತಂಕದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಈ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು’ ಎಂದು ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p><strong>ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿಕೆ:</strong> ಲಾಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ನಿಜ, ದಂಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>