ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ: ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನೂಸ್‌ ಕೊಲೆ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನೂಸ್ (33) ಎಂಬಾತನ ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ‘ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾದಿನಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯೂನೂಸ್ ಅವರ ತಂದೆ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಯೂನೂಸ್ನ ಪತ್ನಿಯ ತಂಗಿಯ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಭಾನುವಾರ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ತವಾಡ್ಗಿ ಬಣಗಾರ ಓಣಿಯ ಖಾಜಾ (30) ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಾಲೊನಿಯ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇರ್ಫಾನ್ (18) ಜತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಖಾಜಾನನ್ನು ಈ ಯುವತಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಜಾ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಯೂನೂಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾದಿನಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಖಾಜಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದ. ಆದರೂ ಬೇರೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹುಡುಕಿ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಖಾಜಾ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.35ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯೂನೂಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಎರಡು ಚಾಕುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮೈ, ಕೈಗೆ ಚುಚ್ಚಿ, ಬದುಕಲೇಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನೂ ಕೊಯ್ದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಆರ್.ಕಟ್ಟಿಮನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-25-1480923126</p>