ಪರಿಸರ ಸೇವೆ ಇವರಿಗೆ ‘ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ’

<p><em>ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ</em></p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೂನ್ 5ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಆಚರಣೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ‘ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಪರಿಸರ, ಕೇರಿ, ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸಿ’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕಟಿಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು.</p>.<p>ಗಣೇಶ ಚೌತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಮಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮೂರು ದಿನವೋ, ಐದು, ಏಳು, ಒಂಭತ್ತು, 11 ದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲಾಗುವ ಗಣೇಶನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಗಣೇಶ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳನ್ನೇ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸುವ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು ಅವರದು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 28ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಸಂದೇಶ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಗಣೇಶ ಪೆಂಡಾಲ್. 1996ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಈ ಯೋಚನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ. ಕುಸುರಿ ಕೆತ್ತನೆಗಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಕುರಿತ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಗಣೇಶ ಪೆಂಡಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದು ಬಹಳ ಜನರ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ: ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಕಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಅವರ ಜತೆಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ‘ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳು ಇರುವುದು ಪಕ್ಕಾ.</p>.<p>‘ಪರಿಸರ ದಿನ ವರ್ಷದ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದಿರಲಿ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿ’ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಕಳಕಳಿ. ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ರೂಫ್ ವರ್ಕ್, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ತುಡಿತ ಏನಿದ್ದರೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯತ್ತಲೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟಕ, ರೂಪಕ, ಪರಿಸರ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಳಿಲ ಸೇವೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಬಿತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಬಿತ್ತುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನೆಲ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಜವಾದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಹೆಮ್ಮರದಂತೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-25-1193552532</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>