ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಎ ಖಾತಾ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಬಿ-ಖಾತಾ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಕಾನೂನು ಬದ್ದ ಎ-ಖಾತಾ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಸಲ ಫಾರಂ-3 ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಈಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಜಾ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿ.ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಡಿ.ಸಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮನವಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೈ.ಯಮುನೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿ-ಖಾತಾ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ತುರ್ತು ವೈಧ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು, ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಿ-ಖಾತಾ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎ-ಖಾತಾ ದಾಖಲೆ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರೂ, ಈವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಆಂಜನೇಯಲು ಮಾತನಾಡಿ, ಆಸ್ತಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕ್ರಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವಾಗ ಫಾರಂ-3 ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಫಾರಂ-3 ನವೀಕರಣ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ದಾಖಲೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಪಡಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಚಾಲ್ತಿ ವರ್ಷದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ರಶೀದಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ವಿತರಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಫಾರಂ-3 ಪ್ರತಿ ಪಡೆದು ನವೀಕರಣ ದಾಖಲೆ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ್, ಎ.ಪಂಪಣ್ಣ, ನಾಗಲಿಂಗಪ್ಪ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ರಾಮಲಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಹಳ್ಳೂರ್, ಕೆ.ಎಂ.ಕೊಟ್ರಯ್ಯ, ಐಲಿಸಿದ್ದಣ್ಣ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಎಸ್.ಎಂ.ಬಾಷ, ನಜೀರ್ಅಹ್ಮದ್, ಈ.ಪ್ರಶಾಂತ್, ಎಸ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-25-310913474</p>