ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಯಶವಂತಪುರ-ವಿಜಯಪುರ (16547/48) ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರ - ಸಿಂಧನೂರು (16545/46) ರೈಲುಗಳ ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಐ.ಸಿ.ಎಫ್. ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜಯನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ವಲಯ ರೈಲು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವು ಮೇ 9ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಈ ಬೋಗಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.ಯ.ಮುನೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಡುತಿನಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜರ್ಮನಿಯ ಯಂತ್ರಶಿಲ್ಪಿ ಲಿಂಕ್ಹೋಫ್ಮೆನ್ ಬೋಷ್ಚ್ ಅವರು ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಳಿಸಿದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕೋಚ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಪಘಾತದ ವೇಳೆ ಒಂದು ಬೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಏರುವ ಅಥವಾ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-25-1289039535</p>