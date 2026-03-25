ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ: ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ನಿರುಪಯುಕ್ತ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರು ಇರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುರಸಭೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಘಟಕ (ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್) ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಆವರಣ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಘಟಕ ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹಾಳು ಬೀಳುವಂತಾಗಿದೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ₹6 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರುಣ ಗ್ರೀನ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು, ವಿವಿಧ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಹಸಿರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೆಲವು ದಿನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಈ ಘಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ.

ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಇಂತಹ ಯೋಜನೆ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನಾದರೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.