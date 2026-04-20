ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ರೈಲು ಓಡಿಸಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ–ಹೊಸಪೇಟೆ ಭಾಗದಿಂದ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಓಡಿಸಬೇಕು. ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಈಚೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜಯನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.ಯಮುನೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಡುತಿನಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹೊಸಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ ಅವರ ಮೂಲಕ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಬೇಡಿಕೆಗಳು: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂಜೆ 6ರ ವರೆಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹಗಲು ರೈಲು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತೆ ಒಂದು ರೈಲನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಚಿತ್ತವಾಡ್ಗಿ ಗೇಟ್ ನಂ. 4 ಮತ್ತು 5ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ/ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಹೊಸಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು, 2 ನೂತನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ, ಪಿಟ್ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಹ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ನಜೀರ್ಸಾಬ್, ಐಲಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣ, ಶರಣಗೌಡ, ಜೆ.ವರುಣ್, ಜಗದೀಶ್.ಎಲ್., ಜಿ.ದೇವರೆಡ್ಡಿ, ವಿ.ನಾಗೇಶ್, ಮನೋಹರ್ ಎಂ.ಜಿ., ಏಕನಾಥ.ಎಸ್.ಡಿ. ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ್, ಎಂ.ಶಂಕರಪ್ಪ, ಜಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಕೆ.ಶಾಂತಪ್ಪ, ಬಿ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ರಾವ್, ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>