ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ 422 ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ನಿಲ್ದಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

<p>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 422 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನೀಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಅವರನ್ನು ವಿಜಯನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕಾರಿ ರಾಜೇಶ ಹುದ್ದಾರ್ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ನರೇಗಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 2023-24ರಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಲ್ದಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಹಸಿರು ಪರಿಸರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಮೈಲಾರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಇಬ್ಬರು ನಿಲ್ದಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹500 ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಬಿ. ಮಹೇಶ, ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜೋಷಿ, ವಲಯ ಅರಣಾಕಾರಿ ಗಿರೀಶ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿವೀಕ್ಷಕ ನಾಗರಾಜ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಸಂಶಿ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-25-1683493548</p>