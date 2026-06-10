ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ದಂಧೆ, ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳ ಸುರಿಮಳೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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