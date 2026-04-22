ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ: ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಲಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಲಾರ, ಕುರುವತ್ತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಕಟಾವು ಹಂತದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರವಿ, ಬಸಾಪುರ, ಲಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಲಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ, ಹೊಳಲು, ಮೈಲಾರ, ಕುರುವತ್ತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p>.<p>ನೂರಾರು ಎಕರೆ 'ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಟಾವು ಹಂತದ ಭತ್ತದ ಪೈರು ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಧಾನ್ಯ ಗದ್ದೆಯ ಪಾಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತರು ಗೋಳು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹರವಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ರಾಜಪ್ಪ ಲಕಪ್ಪನವರ, ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಟಣ್ಣನವರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>