ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಗುರ್ಜಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು

<p>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಗುರ್ಜಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಗಣಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗುರ್ಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಬಾಲಕ ಅಂಬರೀಶನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗುರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಮಳೆ ದೇವನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಮನೆಯವರು ಗುರ್ಜಿ ಹೊತ್ತ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿದು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮಳೆ ಸುರಿಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದ ಎಳೆಯ ಪೈರು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕರಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಳೆರಾದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ರೈತರು ಉಸಿರಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮ್ಮ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಮುದೇಗೌಡ್ರ ರತ್ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುಶೀಲಮ್ಮ, ಬಡಿಗೇರ ರೇಖಾ, ಎಚ್.ಎಂ. ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-25-1700494201</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>