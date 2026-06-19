ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತ, ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ

<p><em>ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್</em></p>.<p>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಪರವಾನಗಿ ಭೂ ಮಾಪಕರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಮಾಪನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 3,170 ಸರ್ವೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇ ಆಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ರೈತರು ನಿತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಮಾಪಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆಗೆ ರೈತರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಮುಷ್ಕರ ಬಿಸಿ ರೈತರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿಭೂಮಿ ಸರ್ವೆ, ಹದ್ದುಬಸ್ತ್, ಪೋಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ನಿತ್ಯವೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಾಪಕರ ಮುಷ್ಕರದ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ರೈತರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭೂ ಮಾಪನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆಯ 1043 ಅರ್ಜಿ, ಹದ್ದುಬಸ್ತ್ ಸರ್ವೆಯ 1,185 ಅರ್ಜಿ, ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿಗೆ 688 ಅರ್ಜಿ, ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಕ್ಷೆಗೆ 40 ಅರ್ಜಿ, 149 ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಜಿ, 48 ಇತರೆ ಭೌತಿಕ ಅರ್ಜಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪೋಡಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 17 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ, ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಫೆ. 20 ರಿಂದ ಮುಷ್ಕರ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಭೂ ಸರ್ವೆ, ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಹದ್ದುಬಸ್ತ್ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಪೋಡಿಕರಿಸುವುದು, 11/ಇ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸುವುದು, ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಸ್ತಿ, ಕೆರೆ, ಸ್ಮಶಾನ ಅಳತೆ, ದರಖಾಸ್ತು ಪೋಡಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಜಮೀನು ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟ, ಪಾಲುವಿಭಾಗ ನೋಂದಣಿಗೆ ಭೂ ನಕ್ಷೆಗಳು ಸಿಗದೇ ಜನರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಆದಾಯವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 15 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ 19 ಜನ ಪರವಾನಗಿ ಭೂ ಮಾಪಕರೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಚೇರಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಭೂಮಾಪಕರ ಮುಷ್ಕರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನರನ್ನು ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ಮೋಜಿಣಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಲಾಗಿನ್ ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭೂಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯದೇ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಭೂಮಾಪನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-25-62525259</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>