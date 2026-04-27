ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶ್ರಮದಾನ

<p>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ಠಾಣೆಯ ಆವರಣವನ್ನು ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಐ ಮಣಿಕಂಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸದ ದಕ್ಷತೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ ಪಿಎಸ್ಐ ವಾಸು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುರುಬಸವರಾಜ, ಹಣ್ಣಿ ನಾಗರಾಜ, ಮರುಳ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಪರಶುರಾಮ, ಖಲಂದರ್, ವಿರುಪಾಕ್ಷಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-25-968750730</p>