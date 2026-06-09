ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿದ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ: ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಕಚೇರಿ

<p><em>ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್</em></p>.<p>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಶತಮಾನ ಕಳೆದಿ ದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಸಂಸದ ಈ.ತುಕಾರಾಂ ಆದಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಆರು ಅವಧಿಯ ಸಂಸದರ ಭರವಸೆ ಭರವಸೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಚೆ ಶಾಖೆ, ಸಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿದ್ದ ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ 2001ರಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿ, ಹಳೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಕ್ಕದ 14 ಸೆಂಟ್ಸ್ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದರೂ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ‘ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಸಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಜನರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ತಾವು ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನ ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವೆ’ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಕಾರಾಂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಪುನರಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಮದಲಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 1.60 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ಚಾಲನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದ ಕೋಳೂರು ಬಸವನಗೌಡ, ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ, ಜೆ.ಶಾಂತಾ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ವೈ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಗಳೂ ಹುಸಿಯಾಗಿವೆ. ಈಗಿರುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಖಾತೆ ತೆರೆದು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ, ಆಧಾರ್ ಸೇವೆ, ಕೋರಿಯರ್ ಸೇವೆ, ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆ, ಇ-ಪೋಸ್ಟ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ 400 ರಿಂದ 500 ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಚೇರಿ ಗೋದಾಮು ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಕೂಡಲೇ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂಬುವುದು ನಾಗರಿಕರ ಒತ್ತಾಸೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-25-495779740</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>