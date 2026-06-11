ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಐಟಿಐನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 1:19 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 1:19 IST
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