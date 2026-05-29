ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಶಸ್ಸೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ

<p>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಕ್ಕಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 1997-2000 ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ, ಗುರುವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಂ.ಎನ್. ಸದಾನಂದಪ್ಪ, ಬಿ. ಕಾಳೇಶ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಶಸ್ಸೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ನಾಮದೇವ ಕಾಗದಗಾರ ಅವರ ‘ಸುರ್ ಸುರ್ ಬತ್ತಿ’ ಕೃತಿಯನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳು ಕೃತಿ ಬಿಡುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಿಂಬ’ ಎಂದು ಕಾಗದಗಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸುರೇಶ, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಚರಂತಿಮಠ, ವೀರೇಶ ಗಡ್ಡದ್ದೇವರಮಠ, ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ, ಎಸ್. ಕರಿಗೂಳಪ್ಪ, ಪ್ರಕಾಶ ದೇವರಗುಡ್ಡದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-25-230551148</p>