ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ: ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಭೂಮಿಕಾ ಗಡಾದ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ</strong> (ವಿಜಯನಗರ): ಟಿವಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಂಗೀತ ಶೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತ ನಾಡಿನ ಕಲಾರಸಿಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಯುವತಿ, ದೃಷ್ಟಿಹೀನರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ, ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಯೇ ಅಚ್ಚರಿ. ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಶಾಲೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಭೂಮಿಕಾ ಗಡಾದ.</p>.<p>ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಬರುವ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೇ ಸುರಿಯುತ್ತ, ಅಮೋಘ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿಕಾ ಅವರು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಚೇತನ ಅಂಧಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಅಂಧ ಶಾಲೆಯ ಜತೆಗೆ ‘ಅಕಾಂಕ್ಷಾ’ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಂ.ಕಾಂ. ಪದವೀಧರೆಯಾದ ಭೂಮಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ವತ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ‘ಬಿ’ಗ್ರೇಡ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವ ಇವರು ಝೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸರಿಗಮಪ ಸೀಸನ್ 21ರ (2024–25) ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 25 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ನಾಡಿನ ಕಲಾರಸಿಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಿವಂಗತ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಎದೆತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು 101ನೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಕಾ, ಝೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸರಿಗಮಪ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಅನೇಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಇವರದು. ಮೂರು ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಗಾನಸುಧೆ ಹರಿಸಿದ್ದ ಇವರು, ಹೊಸಪೇಟೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿಯ ಟಿಟಿಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಸಹಿತ ಹಲವು ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಜಾನಪದ, ತತ್ವಪದ, ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಗೀತೆ. ಹೀಗೆ 350ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಭೂಮಿಕಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಂದಲೇ ಖ್ಯಾತರಾದವರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸಹೋದರನ ಜತೆಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅಂಧರ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ</strong></p><p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಭೂಮಿಕಾ ಅವರ ತಂದೆ ಗಂಗಾಧರ ಗಡಾದ ಅವರು 2015ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಾ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚಿಸಿ ವಿಶ್ವಚೇತನ ಅಂಧಮಕ್ಕಳ ವಸತಿಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 2021ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 38 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು 10 ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಂಬಳ ಉಳಿದ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.30 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಖರ್ಚಿನ ಬಹುತೇಕ ಪಾಲು ಭೂಮಿಕಾ ಅವರು ಗಳಿಸುವ ಸಂಪಾದನೆಯದ್ದೇ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ರೈಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲಿಡದ ಭೂಮಿಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಅಂಧ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. </p>