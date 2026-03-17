2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ: ತಿಮ್ಮಣ್ಣ

ಹೊಸಪೇಟೆ: ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಂ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ₹500 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಸ್ಲಂ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.

ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಲಂ ಜನರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಒಟ್ಟು 73 ಫಾರಂ ನಂ. 3 ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಲಂನ 1 ಫಲಾನುಭವಿಯ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ
ಎಂದರು.

ಒಟ್ಟು 1,200 ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಅಳತೆ, ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ಲಂ ಜನರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಂ ಜನರ ಸಂಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ರಾಜಭಕ್ಷಿ ಬರಕಾತಿ, ತನ್ವೀರ್ ಅಹಮದ್, ವಿ.ಪರಸಪ್ಪ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುತ್ತಿ ಕೈಲಾಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ಪೀರ್ ಸಾಬ್, ಪಾಂಡು ನಾಯ್ಕ್,, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ನೂರ್ ಜಹಾನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೀನಾ ರೂಪ ಲತಾ, ಸದಸ್ಯೆ ಜಾಫ್ರೀನ್ ಇದ್ದರು.

ಕಳೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಎ.ಇ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.