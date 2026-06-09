<p><strong>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆಯತ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ನ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ರಾಡ್ ತುಂಡಾಗಿ ಬಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನ–ಸಕ್ರಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಬಸ್ನಲ್ಲಿ 50 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಸ್ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯಿಂದ ಮೋರಿಗೇರಿ-ಸೊನ್ನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಸ್ನ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ರಾಡ್ ತುಂಡಾಗುತ್ತಲೇ ಬಸ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಸಾಗಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ಗುಂಡಿಯ ಗೋಡೆ ತಡೆದುದರಿಂದ ಬಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಉರುಳಿಬೀಳುವುದು ತಪ್ಪಿತು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>