ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ₹96 ಕೋಟಿಯ 9 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮದಿಂದ (ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿ) ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

ಹಂಪಿ, ಕಮಲಾಪುರಗಳೂ ಗಣಿಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೇರಿದವುಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಗಣಿಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆ (ಸಿಎಂಪಿಎಂಐಜೆಡ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

'ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ₹96 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಎಸ್.ತಳಕೇರಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಏನಿದೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ?: ಮುಂದಿನ 5ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಂದಿಗ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಹಂಪಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 19.24 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, 2035ರ ವೇಳೆಗೆ 31.19 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಂಪಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ: ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುಮಾರು 600ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮಹಾದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ 90, ಕೆರೆ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣದಿಂದ 240, ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆವರಣ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ 150, ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೈಕಲ್ ಪಥದಿಂದ 150 ಹಾಗೂ 1000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಂಪಿಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಳಿಸುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೆ — ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಎಸ್.ತಳಕೇರಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ