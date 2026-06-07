ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹಣ

<p>ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊತ್ತಲ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಹಣವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿ.ಕೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ ಹುಂಡಿಯ ಬೀಗವನ್ನು ತಗೆದರು. ನಂತರ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಟೇರ ಹಾಲೇಶ್, ಎನ್. ರಮೇಶ್, ಎಚ್. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಸಿ.ಬಿ. ಜಯರಾಂ ನಾಯಕ, ಮಲ್ಲಾಪುರದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಎನ್. ರಾಜೀವ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಭು ತಳವಾರ್, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಮಧುಬಾಲ, ಚಂದ್ರಪ್ಪ,ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಾರೇಶ್, ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-25-949230474</p>