ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ₹ 7.92 ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎನ್.ಟಿ. ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>₹ 4.95 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಹಾಳ್ನಿಂದ ತಮ್ಮಯ್ಯನಗುಡ್ಡದವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಮೀನಕೆರೆ-ಚಿತರಗುಂಡು ಮಧ್ಯ ₹ 90 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚಿತರತಗುಂಡ –ಕೊಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯ ₹ 1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೀನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ₹ 10 ಲಕ್ಷ, ಚಿತರಗುಂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹ 30 ಲಕ್ಷ, ಗಡ್ಡದಬೋರಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹ 30 ಲಕ್ಷ, ಕೊಂಬಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ₹ 35 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ನರಸಿಂಹಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮೋಟರ್, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪೂರಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಂಡರಗಿ ನಾಗರಾಜ್, ಎನ್.ಟಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಸತೀಶ್, ಹನುಂತಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>