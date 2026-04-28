‘ರಸಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಿಂಕ್‌ ಬೇಡ’

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಮವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಂ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಸ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ರೈತರಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಎಪಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆ ಇತರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಡೀಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈತರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಕೇವಲ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗೋಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಉಳಿತ್ತಿವೆ. ಡೀಲರ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಸ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಮೇಲೆ ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಪಹಣಿಗೆ ಎಫ್ ಐಡಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರಸ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ ಎನ್ನುವ ಷರತ್ತು ಇದೆ. ಅನೇಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಹಣಿ ಇದ್ದು ಬಹುತೇಕರು ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐಡಿ ಮಾಡಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಮಾನದಂಡ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜ, ಕೀಟ ನಾಶಕಗಳು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳಪೆ ಬಂದಾಗ ಡೀಲರ್ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು . ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವಾಗ ದಾಳಿ ಎನ್ನುವ ಪದ ಬಳಸದೇ ತಪಾಸಣೆ ಎನ್ನಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳ ಫೋಟೋ ಬಳಸದಂತೆ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ವಿ.ಕೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಟೇರು ನಾಗರಾಜ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಜಿ. ಕುಮಾರ ಗೌಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಎನ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಚಾರಿ , ಖಜಾಂಚಿ ಬಂಡ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸತೀಶ್, ಬಿ. ಬದರಿ ನಾರಯಣ, ಹಿರೇ ಹೆಗ್ಡಾಳ್ ಶಿವಯೋಗಿ, ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ನಿಜಾಮ್, ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>