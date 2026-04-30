ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ಸ್ನೇಹಿತನ ಮದುವೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದವರ ಟಿ.ಟಿ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ ಲಾರಿ– ಒಬ್ಬ ಸಾವು

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ): ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟೆಂಪೊ ಟ್ರಾವೆಲರ್ (ಟಿಟಿ) ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಟಿಟಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟು, 12 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕುಂದರಪಿ ಮಂಡಲದ ಪದಿರಾಂಪಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ಮಧು (27) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೃತ ಮಧು, ಬಂಗಾರೆ ಗಣೇಶ ಹಾಗೂ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಮದುವೆಗೆಂದು ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೆರೆಯಾಗಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಟಿಟಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಿರೇಕರೆಯಾಗಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಲಾರಿಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಚಾಲಕ ಟಿಟಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ವಾಹನಗಳು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಟಿಟಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಧು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇತರೆ 12 ಜನ ಗಾಯಾಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಗಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ದೊಡ್ಮನಿ, ಸಿಪಿಐ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಚನ್ನಗಿರಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರಕಾಶ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.